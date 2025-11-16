Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuğa işkence olayında bir kişi tutuklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/sanliurfada-15-yasindaki-cocuga-iskence-olayinda-bir-kisi-tutuklandi-1101045597.html
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde eli kolu bağlanan 15 yaşındaki çocuğa işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, elini kolunu bağlayan 20 yaşındaki H.A. tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü belirlenirken, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan H.A. tutuklandı.