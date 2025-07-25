https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ekrem-imamoglu-hastaneye-goturuldu-1098135832.html
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Sputnik Türkiye
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T11:48+0300
2025-07-25T11:48+0300
2025-07-25T11:48+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
silivri cezaevi
sağlık
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İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunu gerekçesiyle hastaneye götürüldü.Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde bel ağrısı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İmamoğlu muayenenin ardından cezaevine geri döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/merkez-bankasinin-karari-sonrasi-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1-milyon-tlnin-1098130750.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri cezaevi, sağlık
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri cezaevi, sağlık
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.
İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunu gerekçesiyle hastaneye götürüldü.
Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde bel ağrısı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İmamoğlu muayenenin ardından cezaevine geri döndü.