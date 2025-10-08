https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/hastaligini-meclis-kursusunden-duyurmustu-milletvekili-nurten-yontar-iyi-haberi-de-kursuden-1100028030.html

Meme kanserine yakalandığını meclis kürsüsünden duyurmuştu: Milletvekili Nurten Yontar iyi haberi de kürsüden açıkladı

Geçen sene Meclis Genel Kurulu kürsüsünde peruğunu çıkararak meme kanserine yakalandığını duyuran CHP milletvekili Nurten Yortar bu kez de aynı kürsüden... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, geçen sene TBMM Genel Kurulu kürsüsünden peruğunu çıkarmış ve meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Yontar bu kez güzel haberi yine aynı kürsüden paylaştı ve meme kanserini yendiğini duyurdu. Yontar, "Bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ve şimdi sadece kadınlardan değil, hepimizden bir dileğim var. Geç kalmayın" dedi. Meme kanseriyle mücadele eden kadınlara güç verdiGeçen sene kürsüde peruğunu çıkararak meme kanseriyle mücadele ettiğini dile getiren milletvekili Yontar, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden bu kez hastalığını yendiğini açıkladı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Yontar, "Bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ve şimdi sadece kadınlardan değil, hepimizden bir dileğim var. Geç kalmayın. Kendi bedeninizi tanıyın ve korkmadan kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın; bir muayene erken teşhis, bir hayat demek olabilir. Bir kadının yaşam süreci boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13’tür. Hastalığı ilk duyduğum an 'Neden?', 'Niçin ben, zamanı mıydı?' diye sorular sordum kendi kendime. Bu savaş sadece bedenle değil, umutla, cesaretle yaşamı, ailenizi, işinizi sevmekle, kararlılıkla kazanıyor." diye konuştu. Kansere karşı sağlıklı beslenme çağrısı da yapan Yontar, "İstatistikler bize hastalığa yakalanma riskinin 20 yaşına kadar düştüğünü göstermektedir. Hareketsiz yaşamımızı beslenme düzenimizi değiştirmeli, alkol ve sigara tüketimini azaltmalı, yağlı ve tatlı yiyecekleri bırakmalıyız." dedi.

