Kocaeli'de 999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: Mahkeme kararını açıkladı

Kocaeli’de 999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: Mahkeme kararını açıkladı

04.09.2025

999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı.Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdurlar ve taraf avukatları katılırken, sanıklar E.T. ve K.Y. SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.Duruşmada savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Sanıkların avukatı ise zehirlenmeye ilişkin bilirkişi raporundaki 'sostan kaynaklandığı' ifadesine itiraz ederek, bunun teknik olarak mümkün olmadığını öne sürdü ve tavuğun temin edildiği firma hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.Mahkeme heyeti, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karara göre sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve her ay imza atma yükümlülüğü getirildi.Ne olmuştu?1 Nisan’da Körfez ilçesindeki bir dönerciden yemek yiyen 999 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Olayın ardından işletme mühürlenmiş, gözaltına alınan işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmıştı.Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' ve 'bozulmuş gıda ticareti' suçlarından 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

