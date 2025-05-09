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Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı: Emektar kalbim şaka yaptı sanırım
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı: Emektar kalbim şaka yaptı sanırım
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Ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanede olduğunu... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T07:06+0300
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yaşam
nazan öncel
anjiyo
hastaneye kaldırıldı
90'lar pop müzik
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'Erkeklerde Yanar', 'Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Hay Hay' ve 'Aşkım Baksana Bana' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 69 yaşındaki sanatçı, anjiyo sürecine geçildiğini duyurdu. Öncel, sağlık durumu nedeniyle ertelenen konseri için hayranlarından özür diledi.'Konser için özür borcum var'Öncel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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nazan öncel, anjiyo, hastaneye kaldırıldı, 90'lar pop müzik
nazan öncel, anjiyo, hastaneye kaldırıldı, 90'lar pop müzik

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı: Emektar kalbim şaka yaptı sanırım

07:06 09.05.2025
© FotoğrafNazan Öncel
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Fotoğraf
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Ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanede olduğunu belirten Öncel, planlanan konserinin de ertelendiğini duyurdu.
'Erkeklerde Yanar', 'Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Hay Hay' ve 'Aşkım Baksana Bana' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 69 yaşındaki sanatçı, anjiyo sürecine geçildiğini duyurdu. Öncel, sağlık durumu nedeniyle ertelenen konseri için hayranlarından özür diledi.

'Konser için özür borcum var'

Öncel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya “Hayat bir karış” ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a “Bekle beni sana söz geleceğim” dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen."
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