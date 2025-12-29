Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyon: Açılan ateşte 7 polis yaralandı
06:59 29.12.2025 (güncellendi: 08:05 29.12.2025)
© AAYalova'da IŞİD'e yönelik operasyon: 7 polis yaralandı
© AA
Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonda açılan ateş sonucu 7 polisin yaralandığı açıklandı. Hastanede tedavi altındaki polislerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.
Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor. Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir"