Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyon: Açılan ateşte 7 polis yaralandı

Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonda açılan ateş sonucu 7 polisin yaralandığı açıklandı. Hastanede tedavi altındaki polislerin... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor. Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

