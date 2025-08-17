Mücahit Birinci, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/mucahit-birinci-ak-partiden-kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edildi-1098652704.html

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.Sevkte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmeyi teklif ettiği ve sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçe gösterildi.Yeni Şafak’ın haberine göre; Toplantıya katılanların oy birliğiyle aldığı kararda, Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtilirken, İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Birinci'nin önümüzdeki günlerde savunmasını yapacağı açıklandı. Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa ettiAK Parti üyesi Mücahit Birinci, partisinden ve aktif siyasetten istifa ettiğini açıkladı. Birinci, yaptığı yazılı açıklamada, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

