Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma: Bilgisayarlar inceleniyor
Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma: Bilgisayarlar inceleniyor
Saran Holding bünyesinde bulunan fakat lisans iptali nedeniyle faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve buna bağlı lisansların iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "tuttur.com" isimli siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tuttur'a soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Bilgisayarlar inceleniyor'Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Tuttur kimin, sahibi kim?Tuttur'un sahibi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın. Saran, Fenerbahçe başkanı olduktan sonra Tuttur'un faaliyetlerini durdurmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.
10:46 25.11.2025 (güncellendi: 11:04 25.11.2025)
Saran Holding bünyesinde bulunan fakat lisans iptali nedeniyle faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.
Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve buna bağlı lisansların iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "tuttur.com" isimli siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tuttur'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

'Bilgisayarlar inceleniyor'

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna duyurulur

Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Tuttur kimin, sahibi kim?

Tuttur'un sahibi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın. Saran, Fenerbahçe başkanı olduktan sonra Tuttur'un faaliyetlerini durdurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
TÜRKİYE
Yasadışı bahis soruşturmasında, Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
10:42
