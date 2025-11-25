https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sans-oyunu-sitesi-tuttur-hakkinda-sorusturma-1101262496.html

Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma: Bilgisayarlar inceleniyor

Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve buna bağlı lisansların iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "tuttur.com" isimli siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tuttur'a soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Bilgisayarlar inceleniyor'Tuttur'a neden soruşturma açıldı? Tuttur kimin, sahibi kim?Tuttur'un sahibi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın. Saran, Fenerbahçe başkanı olduktan sonra Tuttur'un faaliyetlerini durdurmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

