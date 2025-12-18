https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fatma-zehra-kinik-hakkinda-karar-aciklandi-1101937013.html
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden görülen davasında karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T18:00+0300
2025-12-18T18:00+0300
2025-12-18T18:17+0300
türki̇ye
türkiye
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089857043_0:1:848:479_1920x0_80_0_0_dc55531c3cb9c731da0a175e349d5fa8.jpg
9 Temmuz 2024’te Beykoz’da Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç bir motosikletle çarpışmış, kazada yolcu Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Demir, kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu savunarak beraat istedi. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme, Demir’i 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirimle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Sanığın ehliyeti de 1 yıl süreyle geri alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/fatma-zehra-kinik-hakkinda-verilen-ceza-bozuldu-1100391608.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089857043_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_c77b978805983ca8b90d40d6ab8f989e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
18:00 18.12.2025 (güncellendi: 18:17 18.12.2025)
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden görülen davasında karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
9 Temmuz 2024’te Beykoz’da Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç bir motosikletle çarpışmış, kazada yolcu Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Demir, kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu savunarak beraat istedi. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, Demir’i 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirimle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Sanığın ehliyeti de 1 yıl süreyle geri alındı.