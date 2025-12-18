Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fatma-zehra-kinik-hakkinda-karar-aciklandi-1101937013.html
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden görülen davasında karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T18:00+0300
2025-12-18T18:17+0300
türki̇ye
türkiye
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089857043_0:1:848:479_1920x0_80_0_0_dc55531c3cb9c731da0a175e349d5fa8.jpg
9 Temmuz 2024’te Beykoz’da Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç bir motosikletle çarpışmış, kazada yolcu Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Demir, kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu savunarak beraat istedi. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme, Demir’i 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirimle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Sanığın ehliyeti de 1 yıl süreyle geri alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/fatma-zehra-kinik-hakkinda-verilen-ceza-bozuldu-1100391608.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089857043_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_c77b978805983ca8b90d40d6ab8f989e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası

Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı

18:00 18.12.2025 (güncellendi: 18:17 18.12.2025)
© ELYESA KARATEPE-AW319053Fatma Zehra Kınık
Fatma Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© ELYESA KARATEPE-AW319053
Abone ol
Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden görülen davasında karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
9 Temmuz 2024’te Beykoz’da Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç bir motosikletle çarpışmış, kazada yolcu Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Demir, kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu savunarak beraat istedi. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, Demir’i 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirimle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Sanığın ehliyeti de 1 yıl süreyle geri alındı.
Fatma Zehra Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
TÜRKİYE
Fatma Zehra Kınık hakkında verilen ceza bozuldu
22 Ekim, 14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала