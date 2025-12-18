https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fatma-zehra-kinik-hakkinda-karar-aciklandi-1101937013.html

Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandı

Beykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden görülen davasında karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

9 Temmuz 2024’te Beykoz’da Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç bir motosikletle çarpışmış, kazada yolcu Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Demir, kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu savunarak beraat istedi. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme, Demir’i 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirimle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Sanığın ehliyeti de 1 yıl süreyle geri alındı.

