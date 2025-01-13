https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-durusma--firat-sari-mahkeme-salonunda-bebek-katili-gormuyorum-1092623772.html

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum

Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Fırat Sarı: Mahkeme salonunda bebek katili görmüyorum

Sputnik Türkiye

Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davası kaldığı yerden devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı olduğu... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T16:05+0300

2025-01-13T16:05+0300

2025-01-13T16:05+0300

türkiye

yenidoğan

fırat sarı

çete

örgüt

bebek

sağlık bakanlığı

hastane

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Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma bugün görülüyor. Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor." dedi.Yenidoğan çetesi davasında ikinci duruşma günüİstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılıyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada sanık avukatlarının tutukluluğa dair beyanları dinleniyor.Reddi hakim talebiFırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sağladığı öne sürülen sanık doktor İlker Gönen'in avukatı, duruşma savcının el çektirilmesi ve reddi hakim talebinde bulunarak "14 Aralık'ta soruşturma savcısı ve duruşma savcısının aleni fotoğraf vermesinin adil yargılamayı etkileyeceğini düşünüyoruz." dedi.Duruşma savcısı ise, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in kendisinin dönem arkadaşı olduğunu söyleyerek "Tabii ki görüşebiliriz. Öncesinde de sonrasında da görüşebiliriz. Cumhuriyet Savcısı'nın el çektirilmesi gibi bir hüküm de yok. Görevimi yerine getirmediğimi düşünüyorsanız HSK'ya gidebilirsiniz." ifadesini kullandı.'Tutuklulukları devam etsin'Ali Dirik'in avukatı da "Bu aceleyi anlamıyoruz. Adil yargılama hakkımızı kullanamıyoruz. Tanık dinletme olmasını istemiyoruz. Duruşmanın ertelenmesini istiyoruz." diye konuştu.Reddi hakim talebi reddedildi. Sanık avukatları, reddi hakim talebinin reddine itiraz edeceklerini ve karara bağlanana kadar duruşmanın sürdürülemeyeceğini savundu. Bunun üzerine duruşmaya ikinci kez ara verildi. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti. İtiraz üst mahkemeye gönderilecek. 23. Ceza Mahkemesi reddi hakim talebini değerlendirecek.Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.Fırat Sarı: Salonda bebek katili görmüyorumFırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor." dedi.Medyaya gerçek dışı haberler sunulduğunu iddia eden Sarı şöyle devam etti:'Sağlık Bakanı'nın haberi vardı'İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün Sağlık Bakanı olduğunu hatırlatan Fırat Sarı, yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın haberi olduğunu iddia etti. Sarı, "Olan bu insanlara oldu. Biz toplumsal olarak yok edildik. Ben annemin, çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Yaptığım işlerden Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tebrik etti beni o zaman." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-18-supheli-hakkinda-fezleke-hazirlandi-1092330131.html

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yenidoğan, fırat sarı, çete, örgüt, bebek, sağlık bakanlığı, hastane