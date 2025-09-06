https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/silah-tasima-ruhsati-kac-tl-oldu-yeni-harc-tutari-belli-oldu-1099153394.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zam
Sputnik Türkiye
Silah taşıma ve bulundurma vesikaları için ödenecek maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan düzenlemeye göre, taşıma ruhsatı 31 bin... 06.09.2025
2025-09-06T10:07+0300
2025-09-06T10:07+0300
2025-09-06T10:24+0300
ekonomi̇
silah
resmi gazete
taşıma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c721680e971f22c0babe2b60d3fc6512.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah ruhsatlarında uygulanacak maktu harç tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında, mevcut rakamlarda yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı.Yeni harç tutarlarıYürürlük tarihiSöz konusu karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d12eb2a42583ef481649ff0679dbc87c.jpg
Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zam
10:07 06.09.2025 (güncellendi: 10:24 06.09.2025)
Silah taşıma ve bulundurma vesikaları için ödenecek maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan düzenlemeye göre, taşıma ruhsatı 31 bin 600 TL, bulundurma ruhsatı 50 bin 565 TL, yivsiz tüfek ruhsatı ise bin 225 TL olarak belirlendi. Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah ruhsatlarında uygulanacak maktu harç tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında, mevcut rakamlarda yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı.
Silah taşıma ruhsatı:
31 bin 600 TL
Silah bulundurma ruhsatı:
50 bin 565 TL
Yivsiz tüfek ruhsatı:
Bin 225 TL
Söz konusu karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.