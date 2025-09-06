Silah taşıma ve bulundurma vesikaları için ödenecek maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan düzenlemeye göre, taşıma ruhsatı 31 bin... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zam

© AA Silah taşıma © AA

Silah taşıma ve bulundurma vesikaları için ödenecek maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan düzenlemeye göre, taşıma ruhsatı 31 bin 600 TL, bulundurma ruhsatı 50 bin 565 TL, yivsiz tüfek ruhsatı ise bin 225 TL olarak belirlendi. Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.