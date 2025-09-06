Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zam
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah ruhsatlarında uygulanacak maktu harç tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında, mevcut rakamlarda yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı.Yeni harç tutarlarıYürürlük tarihiSöz konusu karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
10:07 06.09.2025 (güncellendi: 10:24 06.09.2025)
Silah taşıma ve bulundurma vesikaları için ödenecek maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan düzenlemeye göre, taşıma ruhsatı 31 bin 600 TL, bulundurma ruhsatı 50 bin 565 TL, yivsiz tüfek ruhsatı ise bin 225 TL olarak belirlendi. Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah ruhsatlarında uygulanacak maktu harç tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında, mevcut rakamlarda yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı.

Yeni harç tutarları

Silah taşıma ruhsatı: 31 bin 600 TL
Silah bulundurma ruhsatı: 50 bin 565 TL
Yivsiz tüfek ruhsatı: Bin 225 TL

Yürürlük tarihi

Söz konusu karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
