Eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında karar çıktı

gökhan gönül, borsa, borsa i̇stanbul
18:51 03.12.2025 (güncellendi: 19:18 03.12.2025)
Borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.
Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarının işlem hacmi ve fiyatlarında “hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalar tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu bazı isimler borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan eski futbolcu Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde Samsun’da doğdu. Futbola 1999’da Bursa Yolspor altyapısında başladı. Ardından Gençlerbirliği ve Hacettepe’de forma giydi.
Fenerbahçe kariyeri (2007–2016)
Gönül, 2007’de transfer olduğu Fenerbahçe’de:
Süper Lig şampiyonlukları
yaşayarak Türkiye’nin en çok konuşulan sağ beklerinden biri haline geldi.
Beşiktaş dönemi (2016–2020)
2016’da Beşiktaş’a transfer olan Gönül, burada da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe’ye dönüş ve son yıllar (2020–2023)
2020’de yeniden Fenerbahçe’ye döndü.
2021–2023 arasında Çaykur Rizespor forması giydi.
2023’te profesyonel futbol kariyerini noktaladı.