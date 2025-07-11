https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bahceliden-pervin-buldana-telefon-1097813559.html

Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon

Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon

Sputnik Türkiye

"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:00+0300

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türki̇ye

devlet bahçeli

pervin buldan

dem parti

mhp

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"Terörsüz Türkiye" hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.Bahçeli, "Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html

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devlet bahçeli, pervin buldan, dem parti, mhp