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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bahceliden-pervin-buldana-telefon-1097813559.html
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon
Sputnik Türkiye
"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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"Terörsüz Türkiye" hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.Bahçeli, "Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html
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devlet bahçeli, pervin buldan, dem parti, mhp
devlet bahçeli, pervin buldan, dem parti, mhp

Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon

14:00 11.07.2025 (güncellendi: 14:06 11.07.2025)
© AADevlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
"Terörsüz Türkiye" hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.
Bahçeli, "Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
İlk PKK'lı grubun silah bırakması sonrası Bahçeli'den açıklama: 'DEM Parti kardeşliğin safında yerini almıştır'
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