https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bahceliden-pervin-buldana-telefon-1097813559.html
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon
Sputnik Türkiye
"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T14:00+0300
2025-07-11T14:00+0300
2025-07-11T14:06+0300
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pervin buldan
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"Terörsüz Türkiye" hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.Bahçeli, "Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html
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devlet bahçeli, pervin buldan, dem parti, mhp
devlet bahçeli, pervin buldan, dem parti, mhp
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon
14:00 11.07.2025 (güncellendi: 14:06 11.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
"Terörsüz Türkiye" hedefinde ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.
Bahçeli, "Bu süreçte dem Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.