Kezzap etkisi yaratan krem 4 kişiyi hastanelik etti: İnternette 'leke giderici' diye satıldı

Van’da internetten ve aktarlardan alınan, “cildi beyazlatıyor” ve “sivilce izlerini yok ediyor” şeklinde reklamı yapılan bir krem, 2 hafta içinde 4 kişiyi... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Van’da son iki haftada internet ve aktarlardan alınan bir kozmetik krem, ciddi sağlık sorunlarına neden oldu. “Cildi beyazlatıyor” ve “sivilce izlerini yok ediyor” diye satılan kremi kullanan 4 kişi, yüzlerinde ve vücutlarında yanma, kızarıklık ve şişlik şikayetleriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne başvurdu.İlk vaka yoğun bakımda tedavi edildiProf. Dr. Hatice Uce Özkol, ilk hastanın 21 yaşındaki genç bir kadın olduğunu, kremi kullanmasının ardından tüm vücudunun yandığını belirtti. “Tedavisini yoğun bakımda gerçekleştirdik. Yüzünden başlayarak tüm vücuda yayılan bir durum söz konusuydu” diyen Özkol, hastanın durumunun iyileştiğini ifade etti.'Kezzap benzeri etki yaratıyor'Özkol, son günlerde aynı kremle ilgili benzer vakaların arttığını söyledi:“Son 4-5 gündür aynı kremle ilgili vakalar gelmeye başladı. İlk başta yanma hissi olmuyor. 3-4 gün içinde tüm vücutta yaygın döküntü ve kezzap benzeri bir etki yaratıyor. Bu, alerjik kontakt dermatit tablosu.”Özkol, her hastada aynı semptomların görülmediğini belirterek, “Yakınlarının kullandığını ve fayda gördüklerini söylüyorlar ama herkeste aynı etkiyi göstermiyor. Erken teşhis edilen hastalarda müdahale şansı daha yüksek” dedi.Tedavisi süren 28 yaşındaki S.Ç, kremi arkadaşlarının tavsiyesiyle aldığını anlattı:“İlk kullandığımda hiçbir şey olmadı. 3 defa kullandım, 5 gün ara verdim. Daha sonra yanma, kaşınma ve yaralar oluştu. Lütfen doktorlara danışmadan krem kullanmayın. Herkesin başına gelebilir.”

