TELE1 kanalına kayyum atandı

24.10.2025
19:36 24.10.2025 (güncellendi: 19:48 24.10.2025)
TELE1 televizyon kanalına kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçundan gözaltına alındığını ve soruşturma sürecinde kanal üzerinden suç işlemeye devam ettiğini belirtti.
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TELE1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı belirlenmiştir.
Bu kapsamda, televizyon kanalının bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi. Kararın ardından, TELE1’in tüm idari ve mali yetkilerinin geçici olarak TMSF’ye devredildiği öğrenildi.
Kanal yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.