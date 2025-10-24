https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tele1-kanalina-kayyum-atandi-1100463569.html

TELE1 kanalına kayyum atandı

TELE1 kanalına kayyum atandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 televizyon kanalına kayyum atandığını duyurdu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T19:36+0300

2025-10-24T19:36+0300

2025-10-24T19:48+0300

türki̇ye

tele1

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0a/1044239285_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_8cd8068d84fd6371f70f8c02826898df.jpg

TELE1 televizyon kanalına kayyum atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçundan gözaltına alındığını ve soruşturma sürecinde kanal üzerinden suç işlemeye devam ettiğini belirtti.Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu kapsamda, televizyon kanalının bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi. Kararın ardından, TELE1’in tüm idari ve mali yetkilerinin geçici olarak TMSF’ye devredildiği öğrenildi.Kanal yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/tmsf-kayyum-olarak-atandi-paramount-otele-el-konuldu-1100244598.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tele1, kayyum