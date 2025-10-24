Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tele1-kanalina-kayyum-atandi-1100463569.html
TELE1 kanalına kayyum atandı
TELE1 kanalına kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 televizyon kanalına kayyum atandığını duyurdu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T19:36+0300
2025-10-24T19:48+0300
türki̇ye
tele1
kayyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0a/1044239285_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_8cd8068d84fd6371f70f8c02826898df.jpg
TELE1 televizyon kanalına kayyum atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçundan gözaltına alındığını ve soruşturma sürecinde kanal üzerinden suç işlemeye devam ettiğini belirtti.Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu kapsamda, televizyon kanalının bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi. Kararın ardından, TELE1’in tüm idari ve mali yetkilerinin geçici olarak TMSF’ye devredildiği öğrenildi.Kanal yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/tmsf-kayyum-olarak-atandi-paramount-otele-el-konuldu-1100244598.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0a/1044239285_94:0:627:400_1920x0_80_0_0_7557c143c04a3321900cab539dce5872.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tele1, kayyum
tele1, kayyum

TELE1 kanalına kayyum atandı

19:36 24.10.2025 (güncellendi: 19:48 24.10.2025)
© TELE1TELE1
TELE1 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© TELE1
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 televizyon kanalına kayyum atandığını duyurdu.
TELE1 televizyon kanalına kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçundan gözaltına alındığını ve soruşturma sürecinde kanal üzerinden suç işlemeye devam ettiğini belirtti.
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TELE1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda, televizyon kanalının bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi. Kararın ardından, TELE1’in tüm idari ve mali yetkilerinin geçici olarak TMSF’ye devredildiği öğrenildi.
Kanal yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
TÜRKİYE
TMSF kayyum olarak atandı: Paramount Otel'e el konuldu
16 Ekim, 17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала