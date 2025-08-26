https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/ekrem-imamoglu-ve-esinin-avukati-nusret-yilmaz-gozaltina-alindi-1098837078.html
Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı. Trabzon'dan getirilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındı. Yılmaz'ın Trabzon'dan İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.
11:19 26.08.2025 (güncellendi: 11:28 26.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındı. Yılmaz'ın Trabzon'dan İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.