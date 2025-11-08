https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/kocaelide-parfum-deposunda-yangin-faciasi-6-kisi-hayatini-kaybetti-1100832721.html
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda ekip... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde, sabah saatlerinde parfüm imalatı ve depolaması yapılan bir işletmede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak olay yerinden gelen haberler yürekleri yaktı.6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralıKocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğünü belirtti. Aktaş, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Vali Aktaş, “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.Patlama i̇htimali araştırılıyorYangının çıkış nedenine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre yangının, depodaki parfüm ve kimyasal maddelerin parlamasıyla hızla büyüdüğü değerlendiriliyor.Olay yerinde kimyasal madde kaynaklı patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarına devam etti.Bölge güvenlik kordonuna alındıYangının meydana geldiği bölge güvenlik amacıyla trafik ve yaya geçişine kapatıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.Dilovası Belediyesi ekipleri de çevreye yayılan yoğun duman nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.Soruşturma başlatıldıKocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalara başladı.Yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için adli tıp ekipleri görevlendirildi.Yetkililer, olayın “ihmal veya iş güvenliği eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının” belirlenmesi amacıyla çok yönlü bir inceleme yürütüldüğünü bildirdi.
