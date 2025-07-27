https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/ibrahim-tatlisesin-kizi-dilan-citak-bodrumda-gozaltina-alindi-1098173644.html
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve aracını görevli memurun üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Çıtak’ın emniyetteki... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T17:45+0300
2025-07-27T17:45+0300
2025-07-27T17:45+0300
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Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise mukavemet ve trafiği tehlikeye atmak suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı olan Çıtak’ın, polis memurunun “dur” ihtarına uymadığı ve aracını görevlinin üzerine sürdüğü iddia edildi.Olay, Bodrum’un Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Emniyet şeridinde seyreden bir aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün ihtara yanıt vermediğini belirtti. Aracın, polis memurunun üzerine doğru hareket etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı.Polis tarafından güçlükle durdurulan aracın sürücüsünün şarkıcı Dilan Çıtak olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre Çıtak, ilk etapta araçtan inmeyi reddetti.Dilan Çıtak Tatlıses hakkında “trafiği tehlikeye sokmak”, “dur ihtarına uymamak” ve “kamu görevlisine direnmek” suçlamaları yöneltilirken, emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/ucakta-kabin-memuruyla-tartismisti-dilan-citak-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1088716084.html
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türkiye, i̇brahim tatlıses, dilan çıtak, bodrum, gözaltı
türkiye, i̇brahim tatlıses, dilan çıtak, bodrum, gözaltı
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da gözaltına alındı
Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve aracını görevli memurun üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Çıtak’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise mukavemet ve trafiği tehlikeye atmak suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı olan Çıtak’ın, polis memurunun “dur” ihtarına uymadığı ve aracını görevlinin üzerine sürdüğü iddia edildi.
Olay, Bodrum’un Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Emniyet şeridinde seyreden bir aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün ihtara yanıt vermediğini belirtti. Aracın, polis memurunun üzerine doğru hareket etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı.
Polis tarafından güçlükle durdurulan aracın sürücüsünün şarkıcı Dilan Çıtak olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre Çıtak, ilk etapta araçtan inmeyi reddetti.
Dilan Çıtak Tatlıses hakkında “trafiği tehlikeye sokmak”, “dur ihtarına uymamak” ve “kamu görevlisine direnmek” suçlamaları yöneltilirken, emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.