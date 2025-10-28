https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/500-bin-sosyal-konutun-illere-gore-dagilimi-aciklandi-1100545673.html

500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı açıklandı

28.10.2025

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. 81 ilde yapılacak konutlarla birlikte hedef, konut fiyatlarını düşürmek, kira artışlarını frenlemek ve barınma sorununu hafifletmek.Proje kapsamında, her ilin nüfus yoğunluğu, barınma talebi ve kira artış oranları dikkate alınarak konut sayısı belirlendi.En fazla konutun yapılacağı ilk beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak açıklandı.İllere göre konut dağılımıProje kapsamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı şöyle:İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 823, İzmir’de 21 bin 20, Bursa’da 17 bin 225 ve Konya’da 15 bin konut yapılacak. Bazı diğer illerdeki rakamlar ise şu şekilde:Projeyle birlikte büyükşehirlerde olduğu kadar Anadolu’daki orta ölçekli kentlerde de konut üretimi artırılacak.Başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasındaVatandaşlar projeye 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında başvurabilecek. İnşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kuralar ise aralık ayında çekilecek.Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı evi bulunmayan herkes başvurabilecek.Kimler başvurabilecek?Başvuru yapacak vatandaşların;Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı:Konutlar 2+1 ve 1+1 olacakKonutlar, yatay mimari anlayışıyla, geleneksel dokuya uygun biçimde tasarlanacak.Projede 2+1 ve 1+1 daire tipleri yer alacak.Amaç, modern yaşam standartlarını korurken şehir kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek.Satış koşulları ve fiyatlarKonutlar devlet güvencesiyle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.Fiyatlar 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak.Vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olma imkânına kavuşacak.Konutların Teslimi Mart 2027’de BaşlayacakProjenin inşaat süreci 2025 yılı sonuna kadar hızla devam edecek. İlk teslimatlar Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

