500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı açıklandı
500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı açıklandı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak 500 bin konutun illere göre dağılımı açıklandı. İstanbul... 28.10.2025
SON HABERLER
500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı açıklandı

14:28 28.10.2025 (güncellendi: 14:29 28.10.2025)
Abone ol
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin konutun illere göre dağılımı açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya en fazla konut inşa edilecek şehirler oldu. Başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alınacak.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. 81 ilde yapılacak konutlarla birlikte hedef, konut fiyatlarını düşürmek, kira artışlarını frenlemek ve barınma sorununu hafifletmek.
Proje kapsamında, her ilin nüfus yoğunluğu, barınma talebi ve kira artış oranları dikkate alınarak konut sayısı belirlendi.
En fazla konutun yapılacağı ilk beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak açıklandı.

İllere göre konut dağılımı

Proje kapsamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı şöyle:
İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 823, İzmir’de 21 bin 20, Bursa’da 17 bin 225 ve Konya’da 15 bin konut yapılacak. Bazı diğer illerdeki rakamlar ise şu şekilde:
Adana: 12.292
Antalya: 13.213
Gaziantep: 13.890
Şanlıurfa: 13.190
Hatay: 12.639
Diyarbakır: 12.165
Kayseri: 7.562
Balıkesir: 7.548
Manisa: 7.229
Kahramanmaraş: 8.195
Kocaeli: 10.340
Malatya: 9.609
Van: 6.803
Tekirdağ: 6.865
Projeyle birlikte büyükşehirlerde olduğu kadar Anadolu’daki orta ölçekli kentlerde de konut üretimi artırılacak.

Başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında

Vatandaşlar projeye 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında başvurabilecek. İnşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kuralar ise aralık ayında çekilecek.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı evi bulunmayan herkes başvurabilecek.

Kimler başvurabilecek?

Başvuru yapacak vatandaşların;
İstanbul için aylık hane geliri en fazla 145 bin TL,
diğer iller için ise 127 bin TL olması gerekiyor.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı:
Şehit aileleri, terör ve vazife malulleri ile gaziler: yüzde 5
Engelliler: yüzde 5
Üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler: yüzde 10
Emekliler ve gençler (18-30 yaş): yüzde 20 kontenjan hakkına sahip olacak.

Konutlar 2+1 ve 1+1 olacak

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla, geleneksel dokuya uygun biçimde tasarlanacak.
Projede 2+1 ve 1+1 daire tipleri yer alacak.
Amaç, modern yaşam standartlarını korurken şehir kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek.

Satış koşulları ve fiyatlar

Konutlar devlet güvencesiyle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Fiyatlar 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak.
İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL’den,
diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.
Vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olma imkânına kavuşacak.

Konutların Teslimi Mart 2027’de Başlayacak

Projenin inşaat süreci 2025 yılı sonuna kadar hızla devam edecek. İlk teslimatlar Mart 2027 itibarıyla yapılacak.
