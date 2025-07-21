https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/uzaya-gidecek-ucuncu-turk-aciklandi-1098045992.html

Uzaya gidecek üçüncü Türk açıklandı

Uzaya gidecek üçüncü Türk açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in ardından, Gökhan Erdem isimli iş insanının tamamen... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T21:11+0300

2025-07-21T21:11+0300

2025-07-21T21:11+0300

türki̇ye

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uzay aracı

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

uzay giysisi

i̇stanbul

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İş insanı Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’in New Shepard adlı yörünge altı roketiyle uzaya fırlatılacak.New Shepard’ın 14. insanlı görevinde yer alacak olan Gökhan Erdem'in bu uçuşla uzaya çıkan ilk Türk iş insanı olacağı, ayrıca Blue Origin’le uzay yolculuğu yapan ilk Türk vatandaşı unvanını da alacağı ifade edildi. Tamamen otonom olarak gerçekleştirilecek bu yolculukta Erdem’le birlikte beş kişinin daha bulunacağı açıklandı.ABD’nin Teksas eyaletinden ağustos ayında kalkacak araçla yapılacak uçuşta, Erdem’in giyeceği astronot kıyafetinde Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un sembollerinin yer alacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/286-gun-uzayda-kaldilar-dunyaya-uyum-saglayamiyorlar-1096663687.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay giysisi, i̇stanbul