https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/uzaya-gidecek-ucuncu-turk-aciklandi-1098045992.html
Uzaya gidecek üçüncü Türk açıklandı
Uzaya gidecek üçüncü Türk açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in ardından, Gökhan Erdem isimli iş insanının tamamen... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T21:11+0300
2025-07-21T21:11+0300
2025-07-21T21:11+0300
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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uzay aracı
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
uzay giysisi
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İş insanı Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’in New Shepard adlı yörünge altı roketiyle uzaya fırlatılacak.New Shepard’ın 14. insanlı görevinde yer alacak olan Gökhan Erdem'in bu uçuşla uzaya çıkan ilk Türk iş insanı olacağı, ayrıca Blue Origin’le uzay yolculuğu yapan ilk Türk vatandaşı unvanını da alacağı ifade edildi. Tamamen otonom olarak gerçekleştirilecek bu yolculukta Erdem’le birlikte beş kişinin daha bulunacağı açıklandı.ABD’nin Teksas eyaletinden ağustos ayında kalkacak araçla yapılacak uçuşta, Erdem’in giyeceği astronot kıyafetinde Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un sembollerinin yer alacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/286-gun-uzayda-kaldilar-dunyaya-uyum-saglayamiyorlar-1096663687.html
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uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay giysisi, i̇stanbul
uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay giysisi, i̇stanbul
Uzaya gidecek üçüncü Türk açıklandı
Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in ardından, Gökhan Erdem isimli iş insanının tamamen bireysel girişimiyle uzaya çıkan üçüncü Türk olacağı açıklandı.
İş insanı Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’in New Shepard adlı yörünge altı roketiyle uzaya fırlatılacak.
New Shepard’ın 14. insanlı görevinde yer alacak olan Gökhan Erdem'in bu uçuşla uzaya çıkan ilk Türk iş insanı olacağı, ayrıca Blue Origin’le uzay yolculuğu yapan ilk Türk vatandaşı unvanını da alacağı ifade edildi. Tamamen otonom olarak gerçekleştirilecek bu yolculukta Erdem’le birlikte beş kişinin daha bulunacağı açıklandı.
ABD’nin Teksas eyaletinden ağustos ayında kalkacak araçla yapılacak uçuşta, Erdem’in giyeceği astronot kıyafetinde Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un sembollerinin yer alacağı belirtildi.