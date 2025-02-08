https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yogun-bakimdaydi-italyan-sefin-bicaklanan-oglu-mattia-ahmet-minguzzi-hayatini-kaybetti-1093486668.html

Yoğun bakımdaydı: İtalyan şefin bıçaklanan oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti

Yoğun bakımdaydı: İtalyan şefin bıçaklanan oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de, alışveriş yapmak için bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. Mattia Ahmet... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T11:17+0300

2025-02-08T11:17+0300

2025-02-08T11:29+0300

türkiye

andrea minguzzi

mattia ahmet minguzzi

kadıköy

bıçaklı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093118598_29:0:1752:969_1920x0_80_0_0_35aca9a3168fab6fdebd71b3ff25c879.png

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından grup dağılırken Minguzzi, alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Ancak burada, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı.Saldırı sırasında yanında bulunan U.B. ise yaralı Minguzzi'yi tekmeledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sabah'ın haberine göre, ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti.Saldırganlar tutuklandıOlay sonrası harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde, B.B.’nin bir, U.B.’nin ise iki ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Andrea Minguzzi kimdir?İtalyan şef Andrea Minguzzi, İstanbul’un gastronomi dünyasında önemli bir isim olarak tanınıyor. Eşi, çellist Yasemin Akıncılar ile birlikte Beyoğlu’nda yaşamaktadır. Minguzzi, İstanbul’da düzenlenen birçok gastronomi etkinliğine katılarak, İtalyan mutfağını tanıtmakta ve şeflik yeteneklerini paylaşmaktadır.İstanbul’da İtalyan mutfağının öncülerindenMinguzzi, daha önce Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen “Shang Brunch Vol.3” etkinliğinde, taze gitar spagetti, dana carpaccio, stracciatella peynirli kırmızı karides ve tuzlu kabukta levrek gibi yemekler sundu.Ayrıca, 2014 yılında düzenlenen “Good Fellas/İyi Dostlar” adlı etkinlikte, Fransız Konsolosluğu’nun baş şefi olarak mutfağını meslektaşlarıyla paylaşmıştır. İstanbul’da Eataly Executive Şefi olarak tanınan Minguzzi, gastronomi dünyasına katkılarıyla öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/turkiyede-de-satisi-var-unlu-su-markasi-icin-carpici-iddia-reklamlari-durdurun-talebi-1093484002.html

türkiye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrea minguzzi, mattia ahmet minguzzi, kadıköy, bıçaklı saldırı