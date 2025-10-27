Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalarda yıkım var
22:57 27.10.2025 (güncellendi: 23:52 27.10.2025)
© AA / Berkan Çetin Sındırgı
AFAD, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde bir binanın yıkıldığı ve elektriklerin kesik olduğu bilgisi aktarıldı. Deprem Balıkesir merkez ve ilçeleri dahil olmak üzere İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa, Çanakkale gibi çok sayıda ilde hissdedildi.
AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremden sonra 4.2 büyüklüğünde 2 ve 3.5 büyüklüğünde bir artçı kaydedildi.
Depremde yıkılan bir binanın görüntüsü şöyle kaydedildi:
🎥Sındırgı'daki depremde yıkılan bir bina böyle görüntülendi pic.twitter.com/DxgjuAt5OE— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 27, 2025
Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da bundan daha büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan şu değerlendirmede bulundu:
"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci yakından takip etmekteyiz
Depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti:
"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz."
Sındırgı Kaymakamı: Şu an birkaç noktada yıkım var
Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi" açıklamasında bulundu.
Sındırgı Belediye Başkanı: İlk bilgilere göre can kaybı yok
Sındırgı Belediye Başkanı 4-5 binada yıkım olduğunu ve ilk bilgilere göre can kaybı bulunmadığını açıkladı.