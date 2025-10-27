https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/sindirgida-61-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100525666.html

Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalarda yıkım var

Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalarda yıkım var

Sputnik Türkiye

AFAD, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde bir binanın yıkıldığı ve elektriklerin kesik olduğu bilgisi aktarıldı.

AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremden sonra 4.2 büyüklüğünde 2 ve 3.5 büyüklüğünde bir artçı kaydedildi.Depremde yıkılan bir binanın görüntüsü şöyle kaydedildi:Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da bundan daha büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini açıkladı.İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan şu değerlendirmede bulundu:Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci yakından takip etmekteyizDepremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti:Sındırgı Kaymakamı: Şu an birkaç noktada yıkım varSındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi" açıklamasında bulundu. Sındırgı Belediye Başkanı: İlk bilgilere göre can kaybı yok Sındırgı Belediye Başkanı 4-5 binada yıkım olduğunu ve ilk bilgilere göre can kaybı bulunmadığını açıkladı.

