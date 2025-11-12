Kademeli emeklilik sevinci kısa sürdü: 'Kabul edildi' sanıldı, meğer tutanak hatalıymış

“Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen ve son yapılan değişiklikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Ancak yapılan düzenleme 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra dahi işe giren yurttaşlarımızın emekliliklerinin on yedi yıla kadar varan bir süreye ötelenmesi gibi daha büyük bir haksızlığı ve mağduriyeti beraberinde getirmiştir. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır, kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenlerin kademeli bir şekilde emeklilik hakkı kazanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler için ödenek artırılmalıdır.”