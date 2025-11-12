https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kademeli-emeklilik-sevinci-kisa-surdu-kabul-edildi-sanildi-meger-tutanak-hataliymis-1100940242.html
Kademeli emeklilik sevinci kısa sürdü: 'Kabul edildi' sanıldı, meğer tutanak hatalıymış
Kademeli emeklilik sevinci kısa sürdü: 'Kabul edildi' sanıldı, meğer tutanak hatalıymış
Sputnik Türkiye
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken muhalefet kademeli emeklilik önergesi verdi. Önerge kabul edilmedi. Fakat incelenmeyen... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T17:33+0300
2025-11-12T17:33+0300
2025-11-12T17:36+0300
türki̇ye
türkiye
haberler
çalışma bakanlığı
anayasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100887038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d3728397b6bfc78c88a5e1521b387a3.jpg
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken tutanaklarda yapılan hata kademeli emeklilik bekleyenleri önce sevindirdi, sonra üzdü.Çalışma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet şu önergeyi verdi:Önerge iktidar milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Kontrol edilmeyen tutanaklarda ise öneri 'kabul edildi' şeklinde yazıldı. Kademeli emeklilik bekleyenler tutanağın bu halini görerek sosyal medyada sevinçlerini paylaştı. Sonrasında ise tutanaklarda hata yapıldığı öğrenildi ve tutanaklar yeniden değiştirildi. Kademeli emeklilik bekleyenler bu değişiklik sonrasında üzüntü yaşadı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100887038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59fae701753c6c01eb007db6ba681f8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
eyt, emeklilik, kademeli emeklilik
eyt, emeklilik, kademeli emeklilik
Kademeli emeklilik sevinci kısa sürdü: 'Kabul edildi' sanıldı, meğer tutanak hatalıymış
17:33 12.11.2025 (güncellendi: 17:36 12.11.2025)
Özel
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken muhalefet kademeli emeklilik önergesi verdi. Önerge kabul edilmedi. Fakat incelenmeyen tutanaklara 'kabul edildi' şeklinde yazılınca kademeli emeklilik bekleyenler sevindi. Tutanak sonra düzeltildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken tutanaklarda yapılan hata kademeli emeklilik bekleyenleri önce sevindirdi, sonra üzdü.
Çalışma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet şu önergeyi verdi:
“Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen ve son yapılan değişiklikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Ancak yapılan düzenleme 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra dahi işe giren yurttaşlarımızın emekliliklerinin on yedi yıla kadar varan bir süreye ötelenmesi gibi daha büyük bir haksızlığı ve mağduriyeti beraberinde getirmiştir. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır, kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenlerin kademeli bir şekilde emeklilik hakkı kazanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler için ödenek artırılmalıdır.”
Önerge iktidar milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Kontrol edilmeyen tutanaklarda ise öneri 'kabul edildi' şeklinde yazıldı. Kademeli emeklilik bekleyenler tutanağın bu halini görerek sosyal medyada sevinçlerini paylaştı. Sonrasında ise tutanaklarda hata yapıldığı öğrenildi ve tutanaklar yeniden değiştirildi. Kademeli emeklilik bekleyenler bu değişiklik sonrasında üzüntü yaşadı.