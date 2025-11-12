Kademeli emeklilik sevinci kısa sürdü: 'Kabul edildi' sanıldı, meğer tutanak hatalıymış

Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken tutanaklarda yapılan hata kademeli emeklilik bekleyenleri önce sevindirdi, sonra üzdü.Çalışma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet şu önergeyi verdi:Önerge iktidar milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Kontrol edilmeyen tutanaklarda ise öneri 'kabul edildi' şeklinde yazıldı. Kademeli emeklilik bekleyenler tutanağın bu halini görerek sosyal medyada sevinçlerini paylaştı. Sonrasında ise tutanaklarda hata yapıldığı öğrenildi ve tutanaklar yeniden değiştirildi. Kademeli emeklilik bekleyenler bu değişiklik sonrasında üzüntü yaşadı.
17:33 12.11.2025 (güncellendi: 17:36 12.11.2025)
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Osman Nuri Cerit
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken tutanaklarda yapılan hata kademeli emeklilik bekleyenleri önce sevindirdi, sonra üzdü.
Çalışma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet şu önergeyi verdi:
“Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen ve son yapılan değişiklikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Ancak yapılan düzenleme 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra dahi işe giren yurttaşlarımızın emekliliklerinin on yedi yıla kadar varan bir süreye ötelenmesi gibi daha büyük bir haksızlığı ve mağduriyeti beraberinde getirmiştir. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır, kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenlerin kademeli bir şekilde emeklilik hakkı kazanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler için ödenek artırılmalıdır.”
Önerge iktidar milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Kontrol edilmeyen tutanaklarda ise öneri 'kabul edildi' şeklinde yazıldı. Kademeli emeklilik bekleyenler tutanağın bu halini görerek sosyal medyada sevinçlerini paylaştı. Sonrasında ise tutanaklarda hata yapıldığı öğrenildi ve tutanaklar yeniden değiştirildi. Kademeli emeklilik bekleyenler bu değişiklik sonrasında üzüntü yaşadı.
