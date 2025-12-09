Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/sarkici-gullunun-kizi-gozaltina-alindi-1101669388.html
Şarkıcı Güllü'nün kızı gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü'nün kızı gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 09.12.2025
2025-12-09T22:21+0300
2025-12-09T22:27+0300
Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.İki ismin haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle takibe alındığı ve valizleriyle birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındığı aktarıldı.
Şarkıcı Güllü'nün kızı gözaltına alındı

22:21 09.12.2025 (güncellendi: 22:27 09.12.2025)
Tuğyan Ülkem Gülter
Ayrıntılar geliyor
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
İki ismin haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle takibe alındığı ve valizleriyle birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındığı aktarıldı.
