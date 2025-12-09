https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/sarkici-gullunun-kizi-gozaltina-alindi-1101669388.html
Şarkıcı Güllü'nün kızı gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü'nün kızı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T22:21+0300
2025-12-09T22:21+0300
2025-12-09T22:27+0300
türki̇ye
güllü
şarkıcı güllü
tuğyan ülkem gülter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg
Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.İki ismin haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle takibe alındığı ve valizleriyle birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-gozaltina-alindi-1101667935.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bad57076bd2e8915a23066dd5cb06bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güllü, şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter
güllü, şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter
Şarkıcı Güllü'nün kızı gözaltına alındı
22:21 09.12.2025 (güncellendi: 22:27 09.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
İki ismin haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle takibe alındığı ve valizleriyle birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındığı aktarıldı.