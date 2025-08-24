Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-ikinci-kez-dunya-gencler-sampiyonu-oldu-1098798782.html
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest finalini kazanarak ikinci kez dünya gençler şampiyonu ünvanını elde etti.
Romanya’nın Otopeni kasabasında gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde parkuru 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalyayı kazandı.800 ve 1500 metrede altın madalyaDaha önce 800 metre serbestte dünya gençler şampiyonu olan Kuzey Tunçelli, bu zaferle 1500 metre serbestte de ikinci kez dünya gençler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/ronaldo-son-attigi-golle-tarihe-gecti-ilk-futbolcu-oldu-1098789436.html
SON HABERLER
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu

19:21 24.08.2025 (güncellendi: 20:18 24.08.2025)
Abone ol
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 1500 metre serbest finalini kazanarak ikinci kez dünya gençler şampiyonu ünvanını elde etti.
Romanya’nın Otopeni kasabasında gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde parkuru 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalyayı kazandı.

800 ve 1500 metrede altın madalya

Daha önce 800 metre serbestte dünya gençler şampiyonu olan Kuzey Tunçelli, bu zaferle 1500 metre serbestte de ikinci kez dünya gençler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
