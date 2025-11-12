https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ibb-iddianamesinde-ercan-saatcinin-38-yila-kadar-hapsi-istendi-1100937090.html

İBB iddianamesinde Ercan Saatçi'nin 38 yıla kadar hapsi istendi

İBB iddianamesinde Ercan Saatçi'nin 38 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

12.11.2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonuna ilişkin iddianamede, sanatçı Ercan Saatçi'nin “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi.Sahte fatura kestiği iddiasıHabertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; iddianamede, 106 milyon 359 bin liralık kamu zararı oluşturan organizasyon ve etkinlik ihalelerinde yer alan şirketlerden biri de Ercan Saatçi’ye ait çıktı. Saatçi’nin, yetkilisi olduğu Saatçi Ajans Eğitim reklam Org.Hiz.A.Ş. üzerinden, hak ediş bedelini şişirmek maksadıyla sahte fatura kestiği ve aldığı, bu şekilde elde edilen haksız gelirin örgüte aktarıldığı ifade edildi.38 yıla kadar hapsi istendiErcan Saatçi iddianamede 2 farklı suç eyleminden sorumlu tutuldu. Ercan Saatçi'nin, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi.Gözaltına alınmıştıErcan Saatçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saatçi'ye yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

