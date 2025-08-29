Türkiye
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, öğretmen alımı kapsamında yapılan sınavın... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı

17:16 29.08.2025
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, öğretmen alımı kapsamında yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığını belirterek, adaylara hayırlı olmasını diledi.
