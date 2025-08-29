https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/meb-duyurdu-15-bin-ogretmen-atamasi-yapildi-1098926600.html
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, öğretmen alımı kapsamında yapılan sınavın... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T17:16+0300
2025-08-29T17:16+0300
2025-08-29T17:16+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c5cd05c7844baab38df903fca5e4a210.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb)
milli eğitim bakanlığı (meb)
MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, öğretmen alımı kapsamında yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığını belirterek, adaylara hayırlı olmasını diledi.