https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sivasta-komur-ocagi-patladi-kazada-can-kaybi-ve-yaralilar-var-1096535680.html
Sivas'ta kömür ocağı patladı: Kazada can kaybı ve yaralılar var
Sivas'ta kömür ocağı patladı: Kazada can kaybı ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki açık kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T20:49+0300
2025-05-26T20:49+0300
2025-05-26T20:49+0300
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Patlama sonrası kömür ocağında çıkan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Sivas Valiliği, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma başlatıldığını duyurdu.'Resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağı'Patlamanın ardından yangın çıktığını belirten Sivas Valiliği şu ifadeleri kullandı:
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Sivas'ta kömür ocağı patladı: Kazada can kaybı ve yaralılar var
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki açık kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sivas’taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Zara ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Patlama sonrası kömür ocağında çıkan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Sivas Valiliği, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma başlatıldığını duyurdu.
'Resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağı'
Patlamanın ardından yangın çıktığını belirten Sivas Valiliği şu ifadeleri kullandı:
İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.