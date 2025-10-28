https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/karadag-turk-vatandaslarina-vize-zorunlulugu-getirdi-1100557462.html

Karadağ, Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Karara göre Türk vatandaşları, 30 Ekim 2025 tarihinden... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Karadağ, Türk vatandaşlarına 30 Ekim 2025'ten itibaren vize zorunluluğu getirdiğini duyurdu.Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerinin Karadağ’a seyahatlerinde vizeye tabi olacağı, başvuruların Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.NTV'nin haberine göre; pasaport veya oturum kartı en az üç ay geçerli olan ve maksimum 30 gün kalış süresiyle sınırlı olmak kaydıyla; Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, ABD, Birleşik Krallık veya Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli, çok girişli vizeye sahip kişiler Karadağ’a vizesiz giriş yapabilecek.Karar, hafta sonu başkent Podgorica’da yaşanan olayların ardından geldi. Bir Karadağ vatandaşının bıçaklanması üzerine iki Türk gözaltına alınmış, sonrasında bazı Karadağlı gruplar Türk vatandaşlarına ait iş yerlerine ve araçlara saldırmıştı.

