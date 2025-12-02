Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/eski-futbolcu-gokhan-gonul-gozaltina-alindi-1101471782.html
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarının işlem hacmi ve fiyatlarında “hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalar tespit edilmesi üzerine... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T11:14+0300
2025-12-02T11:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101472029_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1743b0ea72a4e63e345675c0f57a93fc.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101472029_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0929ce909e7e74110e55b7b9b7faae19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökhan gönül
gökhan gönül

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

11:14 02.12.2025 (güncellendi: 11:18 02.12.2025)
© AAEski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarının işlem hacmi ve fiyatlarında “hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalar tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon iddiasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri dahil 12 kişi gözaltına alındı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала