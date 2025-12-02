Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarının işlem hacmi ve fiyatlarında “hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalar tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon iddiasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri dahil 12 kişi gözaltına alındı.