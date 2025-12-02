https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/eski-futbolcu-gokhan-gonul-gozaltina-alindi-1101471782.html
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarının işlem hacmi ve fiyatlarında “hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalar tespit edilmesi üzerine... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
11:14 02.12.2025 (güncellendi: 11:18 02.12.2025)
Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarının işlem hacmi ve fiyatlarında “hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalar tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon iddiasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri dahil 12 kişi gözaltına alındı.