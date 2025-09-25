https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/milli-sporcu-defne-kurttan-tarihi-basari-4-gunde-3-kez-dunya-sampiyonu-oldu-avrupa-rekorunu-kirdi-1099663950.html
Milli Sporcu Defne Kurt’tan tarihi başarı: 4 günde 3 kez Dünya Şampiyonu oldu, Avrupa rekorunu kırdı
25.09.2025
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91’lik derecesiyle altın madalya kazandı. Bu derece, aynı zamanda Avrupa rekoru olarak kayıtlara geçti.4 günde 3 altın madalyaMilli sporcu, 21 Eylül’de kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.21’lik derecesiyle, 22 Eylül’de ise 200 metre bireysel karışık S10 kategorisinde 2:28.30’luk derecesiyle altın madalya kazanmıştı. Son zaferiyle birlikte, Singapur’daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 4 gün içinde 3 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.Ay-Yıldızlı sporcu, üst üste kazandığı başarılarla Türk yüzme tarihine geçti. Defne Kurt’un elde ettiği dereceler, yalnızca Türkiye için değil, Avrupa yüzme tarihinde de önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
