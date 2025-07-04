https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ekrem-imamogluna-sahte-diploma-iddianamesi-8-yil-9-ay-hapis-cezasi-istendi-1097595458.html

Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi

Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T11:08+0300

2025-07-04T11:08+0300

2025-07-04T11:19+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

iddianame

diploma

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianame ile yeniden gündemde.İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlendi.Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.İstanbul Üniversitesi'nden ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

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Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, iddianame, diploma, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)