https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ekrem-imamogluna-sahte-diploma-iddianamesi-8-yil-9-ay-hapis-cezasi-istendi-1097595458.html
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T11:08+0300
2025-07-04T11:08+0300
2025-07-04T11:19+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
iddianame
diploma
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianame ile yeniden gündemde.İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlendi.Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.İstanbul Üniversitesi'nden ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ankaranin-2-ilcesi-icin-uyari-bu-saatlerde-gokyuzu-gurleyebilir-1097594523.html
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ekrem i̇mamoğlu, iddianame, diploma, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, iddianame, diploma, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi
11:08 04.07.2025 (güncellendi: 11:19 04.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık, İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep etti.
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianame ile yeniden gündemde.
İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlendi.
Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İstanbul Üniversitesi'nden ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.