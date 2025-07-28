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İzmir Bornova'da orman yangını: Alevler Buca sınırını geçti
İzmir Bornova'da orman yangını: Alevler Buca sınırını geçti
Sputnik Türkiye
Bornova'da orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Buca sınırlarını geçti 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T15:08+0300
2025-07-28T15:08+0300
2025-07-28T15:13+0300
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı.İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.TOMA'larla müdahale ediliyorBazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor.İzmir-Aydın Otoyolu çıkışı kapatıldıBölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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bornova, buca, orman yangını
bornova, buca, orman yangını
İzmir Bornova'da orman yangını: Alevler Buca sınırını geçti
15:08 28.07.2025 (güncellendi: 15:13 28.07.2025)
Bornova'da orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Buca sınırlarını geçti
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
TOMA'larla müdahale ediliyor
Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu çıkışı kapatıldı
Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.