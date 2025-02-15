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Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı
Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'na yolcu karşılamaya geldiği sırada gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklandığı açıklandı. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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Demirören Holding'den yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı dile getirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chpden-ihrac-edilmisti-lutfu-savas-chp-kurultayinin-iptali-icin-dava-acti-1093700576.html
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demirören holding yönetim kurulu üyesi tayfun demirören, tayfun demirören tutuklama, demirören tutuklama

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı

22:01 15.02.2025
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
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İstanbul Havalimanı'na yolcu karşılamaya geldiği sırada gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklandığı açıklandı.
Demirören Holding'den yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı dile getirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.

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