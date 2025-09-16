https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bayrampasa-belediyesine-yonelik-sorusturmada-39-kisi-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1099418939.html
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama, 6 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 16.09.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
19:58 16.09.2025 (güncellendi: 20:23 16.09.2025)
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama, 6 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.