Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bayrampasa-belediyesine-yonelik-sorusturmada-39-kisi-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1099418939.html
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama, 6 kişi adli kontrol... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T19:58+0300
2025-09-16T20:23+0300
türki̇ye
bayrampaşa belediyesi
son dakika
soruşturma
yolsuzluk soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_84ee451d5431b92174c6afab13f59923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bayrampaşa belediyesi, son dakika, soruşturma, yolsuzluk soruşturması
bayrampaşa belediyesi, son dakika, soruşturma, yolsuzluk soruşturması

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

19:58 16.09.2025 (güncellendi: 20:23 16.09.2025)
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA
Abone ol
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama, 6 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, 6 şüpheliyi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe gönderdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала