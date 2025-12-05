Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Futbolda bahis soruşturması genişliyor. Sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldığı ve çok sayıda gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T10:01+0300
2025-12-05T10:46+0300
türki̇ye
bahis
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi. Futbolda bahis soruşturmasında yönelik yeni operasyon gerçekleşti. Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi.Sabah'ın haberine göre, özellikle İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınanlar arasında bazı futbolcuların da olduğu bilgisine ulaşıldı.Ahmet Çakar gözaltına alındıGözaltına alınanlar arasında eskihakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da var. Çakar, sağlık kontrolüne getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/milyonlarca-aboneyi-ilgilendiren-akilli-sayac-karari-sayaclar-2026dan-itibaren-uzaktan-okunabilen-1101564361.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b79a6d05a5eb2a327b97eca64e23a504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis, yasa dışı bahis
bahis, yasa dışı bahis

Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında

10:01 05.12.2025 (güncellendi: 10:46 05.12.2025)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Futbolda bahis soruşturması genişliyor. Sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldığı ve çok sayıda gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın olduğu da aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi.
Futbolda bahis soruşturmasında yönelik yeni operasyon gerçekleşti. Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah'ın haberine göre, özellikle İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınanlar arasında bazı futbolcuların da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ahmet Çakar gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında eskihakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da var. Çakar, sağlık kontrolüne getirildi.
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
EKONOMİ
Milyonlarca aboneyi ilgilendiren akıllı sayaç kararı: Sayaçlar 2026’dan itibaren uzaktan okunabilen modellerle değişecek
09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала