Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında
05.12.2025
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında
10:01 05.12.2025 (güncellendi: 10:46 05.12.2025)
Futbolda bahis soruşturması genişliyor. Sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldığı ve çok sayıda gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın olduğu da aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi.
Futbolda bahis soruşturmasında yönelik yeni operasyon gerçekleşti. Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah'ın haberine göre, özellikle İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınanlar arasında bazı futbolcuların da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Ahmet Çakar gözaltına alındı
Gözaltına alınanlar arasında eskihakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da var. Çakar, sağlık kontrolüne getirildi.