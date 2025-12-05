https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html

Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltında

05.12.2025

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi. Futbolda bahis soruşturmasında yönelik yeni operasyon gerçekleşti. Çok sayıda kulüp yöneticisi ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi.Sabah'ın haberine göre, özellikle İstanbul dışında diğer illerde gözaltına alınanlar arasında bazı futbolcuların da olduğu bilgisine ulaşıldı.Ahmet Çakar gözaltına alındıGözaltına alınanlar arasında eskihakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da var. Çakar, sağlık kontrolüne getirildi.

