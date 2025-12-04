Türkiye
Emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Meclis'te alınan kararla 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T22:25+0300
2025-12-04T22:25+0300
türki̇ye
emlak
emlak vergisi
emlak konut
emlak fiyatları
emlak rayiç bedelleri
TBMM Genel Kurulu’nda arsa ve konut sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Buna göre 2026 yılı emlak vergisi artışı, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katıyla sınırlandırıldı. Düzenlemenin, mükelleflerin aşırı artış yüküyle karşılaşmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.
türki̇ye
tr_TR
22:25 04.12.2025
Meclis'te alınan kararla 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.
TBMM Genel Kurulu’nda arsa ve konut sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi düzenlemesinde değişikliğe gidildi.
Buna göre 2026 yılı emlak vergisi artışı, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katıyla sınırlandırıldı.
Düzenlemenin, mükelleflerin aşırı artış yüküyle karşılaşmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.
EKONOMİ
Emlak vergisinde tavan sınır TBMM'de görüşülecek: Düzenlemede neler var?
23 Kasım, 13:14
