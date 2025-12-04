https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/emlak-vergisinde-ust-sinir-belli-oldu-1101558078.html

Emlak vergisinde üst sınır belli oldu

Emlak vergisinde üst sınır belli oldu

Sputnik Türkiye

Meclis'te alınan kararla 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T22:25+0300

2025-12-04T22:25+0300

2025-12-04T22:25+0300

türki̇ye

emlak

emlak vergisi

emlak konut

emlak fiyatları

emlak rayiç bedelleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg

TBMM Genel Kurulu’nda arsa ve konut sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Buna göre 2026 yılı emlak vergisi artışı, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katıyla sınırlandırıldı. Düzenlemenin, mükelleflerin aşırı artış yüküyle karşılaşmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/emlak-vergisinde-tavan-sinir-tbmmde-gorusulecek-duzenlemede-neler-var-1101216204.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emlak, emlak vergisi, emlak konut, emlak fiyatları, emlak rayiç bedelleri