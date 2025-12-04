https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/emlak-vergisinde-ust-sinir-belli-oldu-1101558078.html
Emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Sputnik Türkiye
Meclis'te alınan kararla 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T22:25+0300
2025-12-04T22:25+0300
2025-12-04T22:25+0300
türki̇ye
emlak
emlak vergisi
emlak konut
emlak fiyatları
emlak rayiç bedelleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg
TBMM Genel Kurulu’nda arsa ve konut sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Buna göre 2026 yılı emlak vergisi artışı, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katıyla sınırlandırıldı. Düzenlemenin, mükelleflerin aşırı artış yüküyle karşılaşmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/emlak-vergisinde-tavan-sinir-tbmmde-gorusulecek-duzenlemede-neler-var-1101216204.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_450:0:1950:1125_1920x0_80_0_0_2b3dc294f75ddb670d6df8dde8e8a9da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emlak, emlak vergisi, emlak konut, emlak fiyatları, emlak rayiç bedelleri
emlak, emlak vergisi, emlak konut, emlak fiyatları, emlak rayiç bedelleri
Emlak vergisinde üst sınır belli oldu
Meclis'te alınan kararla 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.
TBMM Genel Kurulu’nda arsa ve konut sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi düzenlemesinde değişikliğe gidildi.
Buna göre 2026 yılı emlak vergisi artışı, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katıyla sınırlandırıldı.
Düzenlemenin, mükelleflerin aşırı artış yüküyle karşılaşmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.