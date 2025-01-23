https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/banu-alkan-hastaneye-kaldirildi-tehlikeyi-atlatti-mi-beyin-kanamasi-iddialari-dogru-mu-aciklama-1092959829.html

Banu Alkan hastaneye kaldırıldı: Tehlikeyi atlattı mı? Beyin kanaması iddiaları doğru mu? Açıklama geldi

Banu Alkan hastaneye kaldırıldı: Tehlikeyi atlattı mı? Beyin kanaması iddiaları doğru mu? Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması iddiaları, sanatçının... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T07:56+0300

2025-01-23T07:56+0300

2025-01-23T07:56+0300

yaşam

banu alkan

hastane

beyin kanaması

tansiyon

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Türk sinemasının efsanevi ismi Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması söylentileri, ünlü sanatçının hayranları arasında paniğe neden oldu.Haberlerin ardından, sanat dünyasının sevilen isimlerinden Onur Akay, Banu Alkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek iddialara açıklık getirdi.Banu Alkan'ın sağlık durumu nasıl? 'Beyin kanaması yok, sağlık durumu i̇yi'Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru ancak beyin kanaması geçirdiği iddiaları asılsız” dedi. Akay, Alkan ile telefonda görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:“Banu ablanın sağlık durumu şu an çok şükür iyi. Doktorları tansiyon ve şeker seviyelerini kontrol altına almakta zorlandı ancak gerekli müdahalelerle tehlikeyi atlattı.”Onur Akay, ünlü sanatçının rahatsızlığının detaylarını da paylaştı. Alkan’ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Akay, doktorların tansiyonu dengelemekte güçlük çektiğini ifade etti.Uçağa binmesi yasaklandıAlkan’ın sağlık tablosunun doktorlar tarafından dikkatle takip edildiğini vurgulayan Akay, sanatçının bir süre daha kontrol altında tutulacağını ve bu süreçte uçağa binmesinin yasaklandığını söyledi.

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