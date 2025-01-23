https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/banu-alkan-hastaneye-kaldirildi-tehlikeyi-atlatti-mi-beyin-kanamasi-iddialari-dogru-mu-aciklama-1092959829.html
Banu Alkan hastaneye kaldırıldı: Tehlikeyi atlattı mı? Beyin kanaması iddiaları doğru mu? Açıklama geldi
Banu Alkan hastaneye kaldırıldı: Tehlikeyi atlattı mı? Beyin kanaması iddiaları doğru mu? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması iddiaları, sanatçının... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T07:56+0300
2025-01-23T07:56+0300
2025-01-23T07:56+0300
yaşam
banu alkan
hastane
beyin kanaması
tansiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102583/62/1025836261_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_2d06f4ae5a5ed8114f42799b5d73339a.jpg
Türk sinemasının efsanevi ismi Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması söylentileri, ünlü sanatçının hayranları arasında paniğe neden oldu.Haberlerin ardından, sanat dünyasının sevilen isimlerinden Onur Akay, Banu Alkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek iddialara açıklık getirdi.Banu Alkan'ın sağlık durumu nasıl? 'Beyin kanaması yok, sağlık durumu i̇yi'Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru ancak beyin kanaması geçirdiği iddiaları asılsız” dedi. Akay, Alkan ile telefonda görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:“Banu ablanın sağlık durumu şu an çok şükür iyi. Doktorları tansiyon ve şeker seviyelerini kontrol altına almakta zorlandı ancak gerekli müdahalelerle tehlikeyi atlattı.”Onur Akay, ünlü sanatçının rahatsızlığının detaylarını da paylaştı. Alkan’ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Akay, doktorların tansiyonu dengelemekte güçlük çektiğini ifade etti.Uçağa binmesi yasaklandıAlkan’ın sağlık tablosunun doktorlar tarafından dikkatle takip edildiğini vurgulayan Akay, sanatçının bir süre daha kontrol altında tutulacağını ve bu süreçte uçağa binmesinin yasaklandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-alarm-verdi-24-il-icin-kar-yagisi-38-kente-saganak-uyarisi-iste-kar-altinda-kalacak-1092957616.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102583/62/1025836261_55:0:1112:793_1920x0_80_0_0_157431219281cbd0ff8e45ebde9034a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
banu alkan sağlık durumu, banu alkan hastaneye kaldırıldı, banu alkan beyin kanaması, banu alkan tansiyon rahatsızlığı, banu alkan şeker hastalığı, banu alkan son dakika, afrodit banu alkan, banu alkan fenalaştı, banu alkan yüksek tansiyon, onur akay banu alkan açıklaması, banu alkan tehlikeyi atlattı mı, banu alkan hastane haberi, banu alkan rahatsızlandı, türk sineması banu alkan, banu alkan hayranları endişeli, banu alkan uçağa binmesi yasaklandı, banu alkan sağlık durumu nasıl, banu alkan tedavi altında, banu alkan tansiyon krizi, banu alkan şeker krizi, banu alkan sosyal medya iddiaları, banu alkan durum açıklandı, banu alkan haberleri, banu alkan son durumu
banu alkan sağlık durumu, banu alkan hastaneye kaldırıldı, banu alkan beyin kanaması, banu alkan tansiyon rahatsızlığı, banu alkan şeker hastalığı, banu alkan son dakika, afrodit banu alkan, banu alkan fenalaştı, banu alkan yüksek tansiyon, onur akay banu alkan açıklaması, banu alkan tehlikeyi atlattı mı, banu alkan hastane haberi, banu alkan rahatsızlandı, türk sineması banu alkan, banu alkan hayranları endişeli, banu alkan uçağa binmesi yasaklandı, banu alkan sağlık durumu nasıl, banu alkan tedavi altında, banu alkan tansiyon krizi, banu alkan şeker krizi, banu alkan sosyal medya iddiaları, banu alkan durum açıklandı, banu alkan haberleri, banu alkan son durumu
Banu Alkan hastaneye kaldırıldı: Tehlikeyi atlattı mı? Beyin kanaması iddiaları doğru mu? Açıklama geldi
Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması iddiaları, sanatçının hayranlarını korkuttu. Onur Akay, Banu Alkan’ın sağlık durumu hakkında son durumu paylaştı.
Türk sinemasının efsanevi ismi Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması söylentileri, ünlü sanatçının hayranları arasında paniğe neden oldu.
Haberlerin ardından, sanat dünyasının sevilen isimlerinden Onur Akay, Banu Alkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek iddialara açıklık getirdi.
Banu Alkan'ın sağlık durumu nasıl? 'Beyin kanaması yok, sağlık durumu i̇yi'
Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru ancak beyin kanaması geçirdiği iddiaları asılsız” dedi. Akay, Alkan ile telefonda görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Banu ablanın sağlık durumu şu an çok şükür iyi. Doktorları tansiyon ve şeker seviyelerini kontrol altına almakta zorlandı ancak gerekli müdahalelerle tehlikeyi atlattı.”
Onur Akay, ünlü sanatçının rahatsızlığının detaylarını da paylaştı. Alkan’ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Akay, doktorların tansiyonu dengelemekte güçlük çektiğini ifade etti.
Alkan’ın sağlık tablosunun doktorlar tarafından dikkatle takip edildiğini vurgulayan Akay, sanatçının bir süre daha kontrol altında tutulacağını ve bu süreçte uçağa binmesinin yasaklandığını söyledi.