https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bakan-tunc-duyurdu-kocaelinde-kendini-uyaran-babaya-tokat-atan-saldirgan-tutuklandi-1099416029.html

Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı

Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran bir kişiye çocuklarının yanında tokat atan saldırgan tutuklandı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T17:58+0300

2025-09-16T17:58+0300

2025-09-16T18:00+0300

türki̇ye

kocaeli

yılmaz tunç

gebze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099415867_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_c97b7816d9df86cd527d340b8740466a.jpg

Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü dikkatli olması konusunda uyaran babaya çocuklarının yanında saldıran kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" diyerek duyurdu. Türkiye'de gündem olan görüntülerde, Kocaeli'nde yanında iki çocuğu bulunan baba, yoldan hızla arabasıyla geçen bir kişiyi yavaş olması konusunda uyardı. Ama geri dönen arabanın içerisindeki iki kişi babaya saldırarak tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ağabey kardeş oldukları öğrenilen iki saldırgan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklandı. Bakan Tunç duyurduSaldırganların durumuyla ilgili son gelişmeyi Adalet Bakanı Tunç duyurdu. Bakan Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." açıklaması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/bakan-yerlikaya-acikladi-babaya-tokat-atan-supheliyi-yakaladik-1099383473.html

türki̇ye

kocaeli

gebze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, yılmaz tunç, gebze