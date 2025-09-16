Türkiye
Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı
Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü dikkatli olması konusunda uyaran babaya çocuklarının yanında saldıran kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" diyerek duyurdu. Türkiye'de gündem olan görüntülerde, Kocaeli'nde yanında iki çocuğu bulunan baba, yoldan hızla arabasıyla geçen bir kişiyi yavaş olması konusunda uyardı. Ama geri dönen arabanın içerisindeki iki kişi babaya saldırarak tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ağabey kardeş oldukları öğrenilen iki saldırgan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklandı. Bakan Tunç duyurduSaldırganların durumuyla ilgili son gelişmeyi Adalet Bakanı Tunç duyurdu. Bakan Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." açıklaması yaptı.
Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı

17:58 16.09.2025 (güncellendi: 18:00 16.09.2025)
© Cem Ali KuşKocaeli
Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© Cem Ali Kuş
Abone ol
Kocaeli'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran bir kişiye çocuklarının yanında tokat atan saldırgan tutuklandı.
Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü dikkatli olması konusunda uyaran babaya çocuklarının yanında saldıran kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" diyerek duyurdu.
Türkiye'de gündem olan görüntülerde, Kocaeli'nde yanında iki çocuğu bulunan baba, yoldan hızla arabasıyla geçen bir kişiyi yavaş olması konusunda uyardı. Ama geri dönen arabanın içerisindeki iki kişi babaya saldırarak tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ağabey kardeş oldukları öğrenilen iki saldırgan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklandı.

Bakan Tunç duyurdu

Saldırganların durumuyla ilgili son gelişmeyi Adalet Bakanı Tunç duyurdu. Bakan Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." açıklaması yaptı.
