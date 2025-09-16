https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bakan-tunc-duyurdu-kocaelinde-kendini-uyaran-babaya-tokat-atan-saldirgan-tutuklandi-1099416029.html
Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran bir kişiye çocuklarının yanında tokat atan saldırgan tutuklandı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T17:58+0300
2025-09-16T17:58+0300
2025-09-16T18:00+0300
türki̇ye
kocaeli
yılmaz tunç
gebze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099415867_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_c97b7816d9df86cd527d340b8740466a.jpg
Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü dikkatli olması konusunda uyaran babaya çocuklarının yanında saldıran kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" diyerek duyurdu. Türkiye'de gündem olan görüntülerde, Kocaeli'nde yanında iki çocuğu bulunan baba, yoldan hızla arabasıyla geçen bir kişiyi yavaş olması konusunda uyardı. Ama geri dönen arabanın içerisindeki iki kişi babaya saldırarak tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ağabey kardeş oldukları öğrenilen iki saldırgan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklandı. Bakan Tunç duyurduSaldırganların durumuyla ilgili son gelişmeyi Adalet Bakanı Tunç duyurdu. Bakan Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/bakan-yerlikaya-acikladi-babaya-tokat-atan-supheliyi-yakaladik-1099383473.html
türki̇ye
kocaeli
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099415867_175:0:2815:1980_1920x0_80_0_0_90127fa7f7236b72488dafaf67823738.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, yılmaz tunç, gebze
kocaeli, yılmaz tunç, gebze
Bakan Tunç duyurdu: Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandı
17:58 16.09.2025 (güncellendi: 18:00 16.09.2025)
Kocaeli'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran bir kişiye çocuklarının yanında tokat atan saldırgan tutuklandı.
Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü dikkatli olması konusunda uyaran babaya çocuklarının yanında saldıran kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" diyerek duyurdu.
Türkiye'de gündem olan görüntülerde, Kocaeli'nde yanında iki çocuğu bulunan baba, yoldan hızla arabasıyla geçen bir kişiyi yavaş olması konusunda uyardı. Ama geri dönen arabanın içerisindeki iki kişi babaya saldırarak tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ağabey kardeş oldukları öğrenilen iki saldırgan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklandı.
Saldırganların durumuyla ilgili son gelişmeyi Adalet Bakanı Tunç duyurdu. Bakan Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." açıklaması yaptı.