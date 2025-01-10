https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/flash-haber-satildi-kanalin-yeni-sahibi-erhan-kork-oldu-1092553389.html

Flash Haber satıldı: Kanalın yeni sahibi Erhan Kork oldu

Flash Haber satıldı: Kanalın yeni sahibi Erhan Kork oldu

Sputnik Türkiye

Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na satışı iptal edilen Flash Haber, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork’a geçti. Kanalın yönetiminde de önemli bir değişiklik... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T20:17+0300

2025-01-10T20:17+0300

2025-01-10T20:20+0300

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İş insanı Cafer Mahiroğlu'na satışı iptal edilen Flash Haber, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork’un oldu.Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, Flash Haber kanalını satın almak için gerekli ödemeyi yaptığı ancak çeşitli tehdit ve baskılar nedeniyle devir işlemlerinin gerçekleşmediğini açıklamasının ardından, kanalın yeni sahibi belli oldu. Medyaradar’ın haberine göre, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork, Flash Haber’i satın alarak kanalın sahibi oldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yayın hayatına başlayan kanalın yönetimi tamamen değişti. Yeni yönetimde genel yayın yönetmeni olarak gazeteci Oğuzhan Müezzino atanırken, ana haber bültenini sunacak olan isim ise TRT'den ayrılan ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen spiker Ersoy Dede olacak.Erhan Kork kimdir?Erhan Kork, Bank Pozitif'in sahibi ve Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olarak biliniyor. 1974 İstanbul doğumlu Kork, eğitim hayatına Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde başlarken, lise öğrenimini ise Dubai’de tamamladı. Paris Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, insan yönetimi, maliye, verim yönetimi, küresel ekonomi, proje yönetimi, uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi birçok alanda eğitim aldı. 2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P gibi sertifikaları alırken aynı yıl BMİ Business School'dan Global Dijital Liderlik ve Dijital Dönüşüm Liderliği sertifikası kazandı. 2022’de işletme yönetimi alanında master yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi İşletme Yönetimi Ekonomisi alanında doktorasını tamamlayarak 'doktor' unvanını aldı. Erhan Kork, yurt dışında Suudi Arabistan ve Dubai'de kısa süreli aile şirketlerinin yönetimini üstlendikten sonra, 2019 yılında Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 11 Eylül 2023 tarihinde Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanlığı’na geçerken Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kork, aynı zamanda Dubai’de bulunan, Katar, Dubai, Ortadoğu ve Arap ülkelerine hizmet sunan Wordfix Teknoloji LLC’nin kurucusu ve sahibi olarak tanındı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu’da ekonomi ve iktisadi ilişkiler alanında uzmanlık kazanmış olup, Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerini iyi derecede biliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/halk-tv-flash-haberi-almaktan-vazgecti-on-odememizi-geri-aldik-1092304155.html

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