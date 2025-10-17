https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/merkez-bankasi-kart-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi-aralarinda-eski-baskan-yardimcisi-da-var-1100275401.html

Merkez Bankası kart soruşturmasında 7 kişi tutuklandı: Aralarında eski başkan yardımcısı da var

Merkez Bankası kart soruşturmasında 7 kişi tutuklandı: Aralarında eski başkan yardımcısı da var

Merkez Bankası'nın suç duyurusu sonrasında başlatılan kart alımı ihalesi ve yazılım geliştirme ihalesindeki usulsüz işlemler nedeniyle 7 kişi tutuklandı... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Baran Aytaş ve eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in de arasında olduğu 7 kişi tutuklandı.Merkez Bankası şikayetçi olduMilliyet'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Aralık 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sundu. Dilekçede, TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen "Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi" ile "Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde" usulsüzlükler yapıldığı belirtildi.Dilekçede ayrıca Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden ihale düzenlenmeden hizmet alımları gerçekleştirildiği, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden ödeme yapıldığı ve eski Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklar bulunduğu iddia edildi.Yedi kişi tutuklandı, 4 kişi için yakalama kararı çıkarıldıSuç duyurusunun ardından harekete geçen savcılık soruşturma kapsamında, Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında gözaltı kararı verdi.Savcılığın talimatı üzerine 10 Ekim 2025'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Emrah Şener ve Baran Aytaş’ın da arasında olduğu 7 şüpheli tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Savcılık, adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler Durmuş, Alkan, Kurt ve Gözanman hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.Merkez Bankası: Yargı süreci titizlikle takip edilmektedirTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin duyuru yapıldı. TCMB'nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda BKM'nin hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda, bankamız başkanlık makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır." denildi.Duyuruda, "Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

