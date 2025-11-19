https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bakan-yumakli-zehirlenme-vakalari-sonrasi-adimlari-acikladi-zirai-ilaclar-recete-ile-alinacak-1101113913.html

Bakan Yumaklı, zehirlenme vakaları sonrası adımları açıkladı: Zirai ilaçlar reçete ile alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'a gelen 4 kişilik ailenin ölümünün tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi. Bakan Yumaklı, son dönemde yaşanan... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde yaşanan zehirlenme vakalarının önüne geçmek için atılacak yeni adımları açıkladı. Bakan Yumaklı açıklamasında, zirai ilaçların reçete ile satılacağını belirtirken, Böcek ailesinin hayatını kaybettiği talihsiz olayın tüm tönleriyle arıştırıldığını kaydetti. Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede anne, baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından sokak lezzetlerine yönelik denetim de artırıldı. Bakan Yumaklı, "Sokak lezzetleri diye tabir edilen gıda satış yerlerini mercek altına aldığımız sektörel denetimi başlattık" dedi.Bakan Yumaklı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirdik. Bu uygulamadan işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görmek mümkün olmuştu. Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan biri B-Reçetesi yani bitki reçetesi. Bu sistemle ilgili artık zirai ilaçlarda bitki koruma ilaçları da beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman alınması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı yine buradan paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemde vatandaşlarımız gıda konusunda her türlü uygunsuzluğu bize iletebilecekler. Böylece vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olacak.İstanbul'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetti. Böcek ailesine baş sağlığı diliyorum. Soruşturma bütün hassasiyetiyle devam ediyor. Bize intikal eden her türlü açıdan en ince detayına kadar araştırıyoruz.Risk analizi bazında denetimlerimiz devam ediyor. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında denetimlerimizi artırdık. Son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, hijyen yönünde denetimleri artırma yönünde talimat verdik.Sokak lezzetlerinin satış yerlerinde de sıkı denetime başladık. Bu noktalar bakanlıktan bir izin almalarına gerek yok. Belediyelerden izin almaları gerekiyor. Bu noktaları biz de denetlemeye başlıyoruz. Belediyelerin satış izni vermediği yerleri kapatmalı ve ürünlerin tüketiciyi ile buluşturmamaları. Bu denetimleri mesai saati gözetmeksizin yapacağız."

