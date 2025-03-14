https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/eski-sariyer-belediye-baskani-sukru-genc-tutuklandi-1094525429.html

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı. Genç, ifadesinde... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

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Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP/C terör örgütüne ihaleler yoluyla finansman sağladığı iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu 34 zanlı, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Diğer şüphelilerin adliyedeki ifade verme süreci devam ederken, savcılık Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 26 kişi için tutuklama, 8 kişi için adli kontrol talebinde bulunmuştu. Mahkeme, ifade işlemlerinin ardından eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210310/sariyer-belediye-baskani-sukru-genc-kovid-19a-yakalandi-1043998550.html

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