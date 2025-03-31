https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html

Sanatçı Volkan Konak hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Volkan Konak hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında baygınlık geçiren Volkan Konak hastaneye kaldırıldı. Konak'ın kalp krizi geçirmiş olma ihtimali değerlendirilirken resmi... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

volkan konak

son dakika

hastane

konser

kalp krizi

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Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan sanatçı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Bayramı nedeniyle özel olarak sahne almak üzere Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen Konak'a hastanede müdahale edildiği belirtildi.,Konak'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/antalyada-yasli-adamin-kalbi-12-kez-durdu-doktorlar-elektrosokla-adami-hayata-dondurdu-1094999520.html

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