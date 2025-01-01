https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/2025in-ilk-bebekleri-dunyaya-geldi-uc-sehirde-dogan-bebekler-ilk-beta-kusagi-1092224861.html
2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi: Üç şehirde doğan bebekler ilk 'Beta kuşağı'
2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi: Üç şehirde doğan bebekler ilk 'Beta kuşağı'
Sputnik Türkiye
2025'in ilk bebekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde dünyaya geldi. Adana, Van ve Kocaeli'de doğan yeni yıl bebekleri, aynı zamanda 'Beta Kuşağı'nın ilk... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T01:01+0300
2025-01-01T01:01+0300
2025-01-01T01:06+0300
dünya
bebek
yeni yıl
adana
van
kocaeli
beta
beta kuşağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092224704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b56f334db0c4bc74113e0a160d57f86.jpg
2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi. 2025 yılına girerken Türkiye'nin farklı şehirlerinde mutlulukla karşılanan ilk bebeklerin haberleri Adana, Van ve Kocaeli'nden geldi.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kayalar çiftinin bebekleri saat 00.00'da dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine 'Umut' ismini verdi. Dördüncü çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan anne Bedia Kayalar, doğumun sürpriz olduğunu belirtti. Van'da ise 2025 yılının ilk bebeği, Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeği olarak dünyaya geldi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan bebeklerine 'Eymen' ismi verildi. Kocaeli'de ise yeni yılın ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde saat 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğdu. Harun ve Cansever Alpgün çifti, bebeklerine henüz bir isim vermedi. İlk 'Beta kuşağı' bebekleri2025 ile 2039 yılları arasında doğacak olan çocukların 'Beta Kuşağı' olarak adlandırılacağı açıklanmıştı. 2010 ve sonrasında doğan Alfa Kuşağı'nın sonraki nesli olarak kabul edilen 'Beta Kuşağı'nın çoğunun 22. yüzyılı görebileceği değerlendiriliyor.Diğer kuşaklar hangileridir?Kuşaklar, belirli bir dönemde doğan insanları tanımlar ve her biri, kendine özgü sosyal, kültürel ve teknolojik etkilerle şekillenir. İşte kuşakların doğum yılları:Baby Boomers (1946-1964): İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan nesil, teknolojik devrim ve büyük ekonomik değişimlerle büyüdü.X Kuşağı (1965-1980): Dijitalleşmenin başlangıcı, sosyal ve kültürel değişimlerin yoğun olduğu yıllarda doğanlar.Y Kuşağı (Millennials, 1981-1996): İnternetin yaygınlaşmaya başladığı dönemde doğan, teknolojiyle büyüyen ilk nesil.Z Kuşağı (1997-2012): Dijital dünyanın tam ortasında doğan, sosyal medya ve mobil teknolojilerle büyüyen nesil.Alfa Kuşağı (2013-2024): Teknolojinin tamamen hayatlarının merkezine yerleştiği, dijital yerli nesil.Beta Kuşağı (2025-2039): 2025'te başlayacak, dijital dünyanın daha da ilerlediği, sürdürülebilirlik ve çevresel bilinçle şekillenecek yeni nesil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milli-piyango-sonuclari-belli-oldu-buyuk-ikramiye-600-milyon-tl-kime-cikti-hangi-ile-gitti-1092220226.html
bebek
adana
van
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092224704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_625f5b0a518d17bc8a8f47c23843e05d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yeni yılın ilk bebekleri, yılbaşında doğan çocukları, yılbaşı doğum, yılbaşı bebekleri, beta kuşağı, 2025 beta kuşağı,
yeni yılın ilk bebekleri, yılbaşında doğan çocukları, yılbaşı doğum, yılbaşı bebekleri, beta kuşağı, 2025 beta kuşağı,
2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi: Üç şehirde doğan bebekler ilk 'Beta kuşağı'
01:01 01.01.2025 (güncellendi: 01:06 01.01.2025)
2025'in ilk bebekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde dünyaya geldi. Adana, Van ve Kocaeli'de doğan yeni yıl bebekleri, aynı zamanda 'Beta Kuşağı'nın ilk bebekleri olarak değerlendirilecek.
2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi. 2025 yılına girerken Türkiye'nin farklı şehirlerinde mutlulukla karşılanan ilk bebeklerin haberleri Adana, Van ve Kocaeli'nden geldi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kayalar çiftinin bebekleri saat 00.00'da dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine 'Umut' ismini verdi. Dördüncü çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan anne Bedia Kayalar, doğumun sürpriz olduğunu belirtti.
Van'da ise 2025 yılının ilk bebeği, Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeği olarak dünyaya geldi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan bebeklerine 'Eymen' ismi verildi.
Kocaeli'de ise yeni yılın ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde saat 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğdu. Harun ve Cansever Alpgün çifti, bebeklerine henüz bir isim vermedi.
İlk 'Beta kuşağı' bebekleri
2025 ile 2039 yılları arasında doğacak olan çocukların 'Beta Kuşağı' olarak adlandırılacağı açıklanmıştı. 2010 ve sonrasında doğan Alfa Kuşağı'nın sonraki nesli olarak kabul edilen 'Beta Kuşağı'nın çoğunun 22. yüzyılı görebileceği değerlendiriliyor.
Diğer kuşaklar hangileridir?
Kuşaklar, belirli bir dönemde doğan insanları tanımlar ve her biri, kendine özgü sosyal, kültürel ve teknolojik etkilerle şekillenir. İşte kuşakların doğum yılları:
Baby Boomers (1946-1964): İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan nesil, teknolojik devrim ve büyük ekonomik değişimlerle büyüdü.
X Kuşağı (1965-1980): Dijitalleşmenin başlangıcı, sosyal ve kültürel değişimlerin yoğun olduğu yıllarda doğanlar.
Y Kuşağı (Millennials, 1981-1996): İnternetin yaygınlaşmaya başladığı dönemde doğan, teknolojiyle büyüyen ilk nesil.
Z Kuşağı (1997-2012): Dijital dünyanın tam ortasında doğan, sosyal medya ve mobil teknolojilerle büyüyen nesil.
Alfa Kuşağı (2013-2024): Teknolojinin tamamen hayatlarının merkezine yerleştiği, dijital yerli nesil.
Beta Kuşağı (2025-2039): 2025'te başlayacak, dijital dünyanın daha da ilerlediği, sürdürülebilirlik ve çevresel bilinçle şekillenecek yeni nesil.