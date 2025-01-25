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SON DAKİKA | İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Terör örgütü soruşturmasında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T17:37+0300
2025-01-25T17:37+0300
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fırat epözdemir
pkk
kck
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Epözdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak'la suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği iddiası Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, terör örgütü HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirtildi.Şüpheli Epözdemir'in, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği ifade edildi.Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak, tutuklanması talep edildi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan HDK mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edilmişti. 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen Epözdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti.Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılmıştı.
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fırat epözdemir, pkk, kck, whatsapp, hızlı destek kuvvetleri (hdk)
fırat epözdemir, pkk, kck, whatsapp, hızlı destek kuvvetleri (hdk)

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi

17:37 25.01.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA
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Terör örgütü soruşturmasında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Epözdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak'la suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği iddiası

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, terör örgütü HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirtildi.
Şüpheli Epözdemir'in, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği ifade edildi.
Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak, tutuklanması talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan HDK mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edilmişti. 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen Epözdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılmıştı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
TÜRKİYE
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir gözaltına alındı
23 Ocak, 17:58
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