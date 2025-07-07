https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-sehit-sayisi-12ye-yukseldi-1097655824.html
MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi
MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı operasyonu kapsamında bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında şehit sayısı 12'ye yükseldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:05+0300
2025-07-07T11:05+0300
2025-07-07T11:14+0300
türki̇ye
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
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MSB yaptığı açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu
şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu
MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi
11:05 07.07.2025 (güncellendi: 11:14 07.07.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı operasyonu kapsamında bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında şehit sayısı 12'ye yükseldi.
MSB yaptığı açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir" denildi.