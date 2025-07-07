https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-sehit-sayisi-12ye-yukseldi-1097655824.html

MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı operasyonu kapsamında bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında şehit sayısı 12'ye yükseldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

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MSB yaptığı açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-metan-gazindan-5-asker-sehit-oldu-1097641696.html

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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu