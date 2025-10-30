https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/cumhurbaskani-erdogan-ve-dem-heyetinin-gorusmesi-basladi-1100628691.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'yle görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının çözüm süreci ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde değerlendirmeler içerdiği belirtiliyor.

