Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'yle görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının çözüm süreci ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde değerlendirmeler içerdiği belirtiliyor.
18:30 30.10.2025 (güncellendi: 19:02 30.10.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'yle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının çözüm süreci ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde değerlendirmeler içerdiği belirtiliyor.
