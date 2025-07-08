https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/buyukcekmece-belediye-baskani-hasan-akgunun-yerine-baskan-vekili-olarak-secilen-ahmet-sahin-de-1097714511.html
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T19:34+0300
2025-07-08T19:34+0300
2025-07-08T19:58+0300
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Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Ahmet Şahin, geçen haftalarda aynı soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili olarak seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/baklava-kutusundan-para-cikmisti-baskan-yardimcisi-tuter-tutuklandi-1097711353.html
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ahmet şahin, türkiye, büyükçekmece, büyükçekmece belediyesi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı
19:34 08.07.2025 (güncellendi: 19:58 08.07.2025)
Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı.
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Ahmet Şahin, geçen haftalarda aynı soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili olarak seçilmişti.