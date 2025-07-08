https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/buyukcekmece-belediye-baskani-hasan-akgunun-yerine-baskan-vekili-olarak-secilen-ahmet-sahin-de-1097714511.html

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı

Sputnik Türkiye

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T19:34+0300

2025-07-08T19:34+0300

2025-07-08T19:58+0300

türki̇ye

ahmet şahin

türkiye

büyükçekmece

büyükçekmece belediyesi

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Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Ahmet Şahin, geçen haftalarda aynı soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili olarak seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/baklava-kutusundan-para-cikmisti-baskan-yardimcisi-tuter-tutuklandi-1097711353.html

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