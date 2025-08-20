https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/icisleri-bakanligi-duyurdu-suriye-sinirindan-pasaportla-giris-cikis-yapilabilecek-1098722638.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye sınırından pasaportla giriş çıkış yapılabilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye sınırından pasaportla giriş çıkış yapılabilecek
İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının Suriye'ye pasaportla giriş çıkış yapabileceklerini açıkladı.
20.08.2025
İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının Suriye'ye pasaportla giriş çıkış yapabileceklerini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir." denildi.